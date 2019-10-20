20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid maçında...

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, üç haftalık aranın ardından rahat bir nefes aldı. Aslan, şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray taraftarı dev maç öncesi adeta çıldırdı. İşte Galatasaray - Real Madrid maçı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:56
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Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid maçında...

Süper Lig'de haftayı Sivasspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

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Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid maçında...

Özellikle Real Madrid cephesindeki kritik eksikler, taraftarların iştahını iyice kabartmış durumda.

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Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid maçında...

Dev mücadelenin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Salı gecesi Türk Telekom Stadı'nın tam anlamıyla bir şölen yerine dönmesi bekleniyor.

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Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid maçında...

50 bin Galatasaray taraftarı, Real'e karşı son yıllarda görülmemiş bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid maçında...

Galatasaray - Real Madrid maçının biletleri satışa çıktığı gibi tükendi...

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