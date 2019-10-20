20 Ekim 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray taraftarı çıldırdı! Real Madrid maçında...
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, üç haftalık aranın ardından rahat bir nefes aldı. Aslan, şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi'nde Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray taraftarı dev maç öncesi adeta çıldırdı. İşte Galatasaray - Real Madrid maçı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:56
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı