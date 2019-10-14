14 Ekim 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.10.2019

, 'in 8'inci haftasında Demir Grup ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 'ndeki idmana sarı-kırmızılı futbolcular salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular ardından kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yaptı. Devam eden bölümde dar alan oyunları oynandı. Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı.

Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı, ise günü tedaviyle tamamladı. Christian Luyindama tedavisinin ardından sahada düz koşulara başlarken, Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde sahada özel antrenman gerçekleştirdi.

, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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