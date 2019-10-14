Galatasaray Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray, kritik mücadeleden galip ayrılarak kötü gidişe dur demek istiyor. Gençlerbirliği maçının ardından sert açıklamalarda bulunan ve rotasyona gideceğinin sinayallerini veren Fatih Terim, Sivasspor maçında tribüne ve kulübeye çekilecek isimleri belirledi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...