14 Ekim 2019, Pazartesi
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Celta Vigo satmaya hazır
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Emre Mor'un 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu İspanyol ekibi Celta Vigo, genç yıldız konusunda Galatasaray’a "Satın alma hakkını kullanmayı düşünüyor musunuz" diye sordu ve sarı kırmızılı kulüpten bilgi istedi.
Emre Mor'un bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo, Galatasaray'a "Satın alma hakkını kullanmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma hakkı bulunan Galatasaray yönetiminin cevabı ise, "Şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Ancak önümüzde 6 aydan fazla bir süre var. Aceleci olmayacağız" mesajı gönderdi. Celta'nın Galatasaray'da da 11'e giremeyen Emre'nin bonservisini Galatasaray'a yarı yarıya indirimle bırakabileceği konuşuluyor.
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