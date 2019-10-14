14 Ekim 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Celta Vigo satmaya hazır

Celta Vigo satmaya hazır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.10.2019

'un 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu İspanyol ekibi , genç yıldız konusunda ’a "Satın alma hakkını kullanmayı düşünüyor musunuz" diye sordu ve sarı kırmızılı kulüpten bilgi istedi.

'un bonservisini elinde bulunduran , 'a "Satın alma hakkını kullanmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma hakkı bulunan Galatasaray yönetiminin cevabı ise, "Şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Ancak önümüzde 6 aydan fazla bir süre var. Aceleci olmayacağız" mesajı gönderdi. Celta'nın Galatasaray'da da 11'e giremeyen Emre'nin bonservisini Galatasaray'a yarı yarıya indirimle bırakabileceği konuşuluyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Terim onay verdi Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Terim onay verdi
Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık! Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!
Defansa iki yerli aday Defansa iki yerli aday
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör