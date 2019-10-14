14 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Belhanda'ya büyük şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray, kritik mücadeleden galip ayrılarak kötü gidişe dur demek istiyor. Gençlerbirliği maçının ardından sert açıklamalarda bulunan ve rotasyona gideceğinin sinayallerini veren Fatih Terim, Sivasspor maçında tribüne ve kulübeye çekilecek isimleri belirledi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:58
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Belhanda'ya büyük şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk edecek.

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Belhanda'ya büyük şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Aslan, kötü gidişe dur demek istiyor.

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Belhanda'ya büyük şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da milli ara herkese iyi geldi.

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Belhanda'ya büyük şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Sakatlıkları bulunan Luyindama, Lemina ve Falcao düzelirken Cuma günü Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyebilecek duruma geldi.

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Belhanda'ya büyük şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Teknik direktör Fatih Terim ise as oyuncuların yanı sıra kulübeyi de görme fırsatı yakaladı.

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