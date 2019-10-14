14 Ekim 2019, Pazartesi
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Belhanda'ya büyük şok! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
Milli aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray, kritik mücadeleden galip ayrılarak kötü gidişe dur demek istiyor. Gençlerbirliği maçının ardından sert açıklamalarda bulunan ve rotasyona gideceğinin sinayallerini veren Fatih Terim, Sivasspor maçında tribüne ve kulübeye çekilecek isimleri belirledi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:58
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