Galatasaray'ı çok istiyor!

Monaco'da aradığını bulamayan Henry Onyekuru'nun aklı Cimbom'da... Onyekuru’nun menajeri William D’Avila net konuştu: Galatasaray’da oynamaya pozitif bakıyor.

Monaco'da aradığını bulamayan Henry Onyekuru'nun aklı Cimbom'da... Fatih Terim de hücumda yaşanan sıkıntıları, Ocak ayında onu geri alarak çözmeyi hedefliyor. Yönetim, hem menajeri William D'Avila hem de Monaco ile masaya oturdu. D'Avila gelişmeleri Radyospor'a değerlendirdi. D'Avila "Yaz döneminde Henry Onyekuru için çok sayıda opsiyon vardı. Monaco'ya gitti. Tekrar G.Saray'a gelmesi tabii ki Monaco'ya bağlı. Galatasaray'da harika bir sezon geçirdi. Bu yüzden G.Saray'a pozitif bakıyor. Yaz döneminde de İstanbul'da kalmak istemişti ancak bu gerçekleşmedi. Gelecek ay bu durum netleşir" dedi.