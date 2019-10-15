Galatasaray'ı çok istiyor!
Monaco'da aradığını bulamayan Henry Onyekuru'nun aklı Cimbom'da... Onyekuru’nun menajeri William D’Avila net konuştu: Galatasaray’da oynamaya pozitif bakıyor.
Monaco'da aradığını bulamayan Henry Onyekuru'nun aklı Cimbom'da... Fatih Terim de hücumda yaşanan sıkıntıları, Ocak ayında onu geri alarak çözmeyi hedefliyor. Yönetim, hem menajeri William D'Avila hem de Monaco ile masaya oturdu. D'Avila gelişmeleri Radyospor'a değerlendirdi. D'Avila "Yaz döneminde Henry Onyekuru için çok sayıda opsiyon vardı. Monaco'ya gitti. Tekrar G.Saray'a gelmesi tabii ki Monaco'ya bağlı. Galatasaray'da harika bir sezon geçirdi. Bu yüzden G.Saray'a pozitif bakıyor. Yaz döneminde de İstanbul'da kalmak istemişti ancak bu gerçekleşmedi. Gelecek ay bu durum netleşir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"