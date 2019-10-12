Mustafa Cengiz’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret

12 Ekim 2019, Cumartesi
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Mustafa Cengiz’den Başkan Recep Tayyip Erdo��an’a ziyaret
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 Giriş Tarihi: 12.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i ofisinde kabul etti. Mustafa Cengiz, Başkan Erdoğan'a Emlak Konut'la ilgili taleplerini iletti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde 11 Ekim 2019 günü saat 16.30'da gerçekleşti.
Görüşmede Galatasaray'ın Florya ve Riva arazilerine ilişkin olarak Emlak Konut'la ilgili taleplerini ilettiği öğrenildi.
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