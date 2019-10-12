12 Ekim 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Mustafa Cengiz’den Başkan Recep Tayyip Erdo��an’a ziyaret

Mustafa Cengiz’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 Giriş Tarihi: 12.10.2019

Başkan  Kulübü Başkanı ’i ofisinde kabul etti. Mustafa Cengiz, Başkan Erdoğan'a Konut'la ilgili taleplerini iletti.

Kulübü Başkanı , Başkan 'ı ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde 11 Ekim 2019 günü saat 16.30'da gerçekleşti.

Görüşmede Galatasaray'ın Florya ve Riva arazilerine ilişkin olarak Konut'la ilgili taleplerini ilettiği öğrenildi.

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