12 Ekim 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Fatih Terim onay verdi
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlayan ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Galatasaray, devre arası transfer döneminde takımı güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda ilk olarak geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ve 22. şampiyonluğun kazanılmasında büyük katkı sağlayan Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmaya çok yakın olan Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda genç yıldızın transferi için harekete geçti. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 12.10.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 19:32
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"