Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlayan ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Galatasaray, devre arası transfer döneminde takımı güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda ilk olarak geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ve 22. şampiyonluğun kazanılmasında büyük katkı sağlayan Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmaya çok yakın olan Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda genç yıldızın transferi için harekete geçti. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 19:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





