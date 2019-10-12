12 Ekim 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlayan ve Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Galatasaray, devre arası transfer döneminde takımı güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda ilk olarak geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ve 22. şampiyonluğun kazanılmasında büyük katkı sağlayan Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmaya çok yakın olan Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda genç yıldızın transferi için harekete geçti. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 19:32
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Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

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Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Fatih Terim onay verdi

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Cimbom, ocak ayında da adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

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Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Fatih Terim onay verdi

Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılıların ilk hedefiyse Monaco forması giyen Henry Onyekuru...

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Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Fatih Terim onay verdi

Teknik direktör Fatih Terim, kanat oyuncuları Feghouli ve Babel'den istediği katkıyı alamamasından dolayı bu sezon Fransız ekibiyle yalnızca 4 maça çıkan eski öğrencisini yeniden takımda görmek istiyor.

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Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Fatih Terim onay verdi

Tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda çalışmalarına başlayan yönetimin Nijeryalı yıldız için hem menajeri hem de kulübü Monaco ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

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