09 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim, 3 genci özel olarak hazırlıyor!

İşte Fatih Terim'in yeni yıldızları! Özel olarak hazırlıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Teknik Direktörü , lige verilen arada , ve ile özel olarak ilgileniyor.

'da milli maçlar için verilen arada gençler özel olarak hazırlanacak.

'in bu çerçevede , ve gibi isimlerle özel olarak ilgileneceği öğrenildi.

Takımdaki enerji sorunu nedeniyle böyle bir değişiklik planlayan Terim'in gençlerden bu nedenle özveri beklediği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin daha çok kadroya alınacağı ve ilk planda sonradan oyuna sokulup yavaş yavaş takıma monte edilmesinin planlandığı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da Fatih Terim neşteri! 2 yıldız... Galatasaray'da Fatih Terim neşteri! 2 yıldız...
G.Saray'dan dev transfer operasyonu! Onyekuru ile birlikte gelecek G.Saray'dan dev transfer operasyonu! Onyekuru ile birlikte gelecek
G.Saray ilk çeyrek dönem bilançosunu açıkladı! G.Saray ilk çeyrek dönem bilançosunu açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör