09 Ekim 2019, Çarşamba
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Fatih Terim, 3 genci özel olarak hazırlıyor!
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, lige verilen arada Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan ile özel olarak ilgileniyor.
Galatasaray'da milli maçlar için verilen arada gençler özel olarak hazırlanacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in bu çerçevede Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle özel olarak ilgileneceği öğrenildi.
Takımdaki enerji sorunu nedeniyle böyle bir değişiklik planlayan Terim'in gençlerden bu nedenle özveri beklediği bildirildi.
Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin daha çok kadroya alınacağı ve ilk planda sonradan oyuna sokulup yavaş yavaş takıma monte edilmesinin planlandığı belirtildi.
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