Galatasaray sil baştan

Defans hattının performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, bekler, kanat oyuncuları ve forvet üzerinde yoğunlaştı. Ayrıca Sivas maçına kadar eski ve yeni gelen oyuncuların kaynaşması sağlanacak.

Bu sezon çıktığı toplam 9 maçta sadece 2 galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Fatih Terim kötü gidişata el koydu. Milli arayı fırsat bilen deneyimli çalıştırıcı, takımın kodlarını yeniden yazacak. Özellikle de transferlerin takıma geç katılmasının sıkıntısını yaşayan Terim, oyuncuların kaynaşmasına yönelik çalışmalar yapacak. Defans hattının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun kalan teknik heyet ayrıca bekler, kanat oyuncuları ve forvet hattı üzerinde yoğunlaşacak.

BİRBİRLERİNE ALIŞACAKLAR

Forvet oyuncularının yeterince beslenmediğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde Radamel Falcao ve Florin Andone'ye daha çok yardımcı olmalarını ve ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturmalarını istedi. Kanat oyuncularına defansa yardım etmelerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, bek oyuncularından da ofans katkısı ve rakip ceza sahasına açılacak adrese teslim ortalar talep etti. Teknik kadro, takımdaşlık duygusunun oturması halinde Sivas maçından başlayarak galibiyet serisi yakalanacağını düşünüyor.

ZORLU MAÇLAR SERİSİ

Galatasaray'ın zorlu maçlar serisi milli ara sonrası da devam edecek. 5 maçtır galibiyete hasret olan sarı-kırmızılı takım, üst üste evinde iki maç yapacak. Önce Sivasspor'u ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacak. Daha sonra da deplasmanda Beşiktaş derbisi var.