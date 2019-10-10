10 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.10.2019

, 'in 8. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde hedefli oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapılırken, ana kısımda ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda 'nun tedavisine devam edilirken, Mario Lemina ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Milli takımından sakatlığı nedeniyle izin alarak 'a gelen Christian Luyindama da günü tedaviyle geçirdi.

, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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