11 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Mustafa Cengiz: Ali Sami Yen'i ve arkadaşlarını minnetle anıyorum

Ali Sami Yen'i ve arkadaşlarını minnetle anıyorum
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Galatasaray Başkanı , sarı-kırmızılıların 114'üncü kuruluş yılı nedeniyle kulübün kurucusu 'in kabrini ziyaret etti. Başkan Cengiz, "Ne mutlu bana ki başkan olarak sevgili kurucumuz, büyük Yen'i ikinci defa anma onuruna erdim. Bu, yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Kurucu başkanımız sevgili Ali Sami Yen'i ve kurucu arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi, rahmet, minnetle anıyorum" dedi.

Sarı-kırmızılılarda 114'üncü kuruluş yılı etkinlikleri, Başkan ve yöneticilerin, kulübün kurucusu 'in 'ndaki kabrine yaptığı ziyaretle başladı. Başkan Cengiz, burada yaptığı açıklamada, "Ne mutlu bana ki başkan olarak sevgili kurucumuz, büyük Yen'i ikinci defa anma onuruna erdim. Bu, yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Kurucu başkanımız sevgili Ali Sami Yen'i ve kurucu arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi, rahmet, minnetle anıyorum. Kendisinin bize Galatasaray adıyla verdiği dünya çapında bir marka. Onlar bize bir bayrak, arma, sembol emanet etti. Bize düşen ise bu sembolü onur ve gururla dünyanın en tepesine taşımak, en tepede kalmasını sürdürmek" şeklinde konuştu.

"HAFTA İÇİ GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

takımı hakkında çıkan haberlerle ilgili hafta içi bir açıklama yapacağını belirten Cengiz, "Bu yolda en ufak, karınca kadar katkımız olursa ne mutlu bize. Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kişiler bazı şeyleri çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ona saygımdan dolayı mezarı başında bunları konuşmak istemiyorum. Hafta içi gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi fark! G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi fark!
G.Saray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli G.Saray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli
Terim'den kadroya neşter! 4 isim kulübeye dönüyor Terim'den kadroya neşter! 4 isim kulübeye dönüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör