07 Ekim 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı yöneticiden flaş itiraf! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

G.Saraylı yöneticiden flaş itiraf! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 Giriş Tarihi: 07.10.2019

yönetim kurulu üyesi , maçı sonrası gündeme bomba gibi düşen - kriziyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Galatasaraylı yönetici , son günlerde sarı-kırmızılı takımın gündemini meşgul eden - kriziyle ilgili Twitter hesabından flaş bir açıklama yaptı.

"BU YOLDA İŞ KAZALARI OLABİLİR"

Özüdoğru, "Yedi düvelle mücadele ederken elbette zaman zaman bu yolda iş kazaları olabilir. Unutulmaması gereken tek şey şudur; söz konusu Galatasaray ise hepimiz sadece onun hizmetindeyiz. Bizde kriz olmaz, biz büyük ailemizde her meseleyi çözer ve büyük aşkla mücadeleye devam ederiz!" ifadelerini kullanarak yaşanan gerginliği doğrular nitelikte ifadeler kullandı.

NE OLMUŞTU?

Teknik Direktörü Fatih Terim, 'in 7. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçının ardından düzenlenen basın toplantısında maçın hakemi Halil Umut Meler ve 'nin kararlarının tartışmalı olduğunu belirtmiş ancak ceza almamak için bu konu hakkında konuşmayacağını söylemişti. Terim ayrıca yönetime ithafen "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" diyerek gerilimin fitilini ateşlemişti.

"HERKES KENDİ GÖREVİNİ YAPSIN"

Başkan Mustafa Cengiz ise Terim'in bu açıklamalarına yanıt vermiş ve "Hoca kendisi açısından haklı olabilir ancak bütün mesele herkesin kendi görevini yapması, konsantrasyonu bozmaması" diyerek gerilimi üst seviyeye tırmandırmıştı.

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