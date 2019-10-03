03 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

İmparator farkı

İmparator farkı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.10.2019

Sarı-kırmızılılar, 'in aldığı 3 maçlık cezada saha içinde düzensiz bir görüntü çiziyordu. Terim kulübede yokken, dağınık görünen takım usta hoca kenara geldiği anda tamamen değişti.

Sarı-kırmızılılar, 'in aldığı 3 maçlık cezada saha içinde düzensiz bir görüntü çiziyordu. İmparator, bu karşılaşmaları locadan takip ederken, oyuncularıyla sesli veya göz teması kuramadığı için takımı toparlama şansı olmuyordu. Başarılı çalıştırıcı, PSG karşılaşmasında kulübeye inince işler değişti. Aslan çok daha kişilikli bir oyun sergiledi. Mücadele gücü de yükseldi.

LİG MAÇINA MELER ATANDI
Aslan'ın ile oynayacağı maça Halil Umut Meler atandı. Cimbom, Meler ile hiç kaybetmedi. 11 karşılaşmanın 9'unu kazandı, 2'si berabere tamamladı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'a 25 sarı, 2 kırmızı kart çıkarıldı.

BİLETLER TÜKENDİ
Galatasaray, Ankara'da büyük bir destekle oynayacak. Gençlerbirliği deplasmanının biletleri dün satışa çıkarıldı. Saniyeler içinde tükendi. Taraftarlar, Başkent'e akın edecek. Futbolculara büyük bir destek verecek.

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