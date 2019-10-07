07 Ekim 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesi gerçekleşti! İşte konuşulanlar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Gençlerbirliği maçının ardından gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamaları sonrası başkan Mustafa Cengiz'in söylediği "Herkesin kendi vazifesini yapmasını bekliyorum" demeci tecrübeli teknik adama gönderme olarak yorumlandı. Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. İşte konuşulanlar...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 18:58
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesi gerçekleşti! İşte konuşulanlar

Galatasaray'da kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesi gerçekleşti! İşte konuşulanlar

Sarı-kırmızılı takım Gençlerbirliği deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüş ve tansiyon yükselmişti.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesi gerçekleşti! İşte konuşulanlar

Beklemediği bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçtan sonra sert ifadeler kullandı.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesi gerçekleşti! İşte konuşulanlar

Denetimli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamasında, ''Ben konuşursam ceza alırım biraz da ceza almayanlar konuşsun'' demişti.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesi gerçekleşti! İşte konuşulanlar

Cengiz bu açıklamaların ardından Fatih Terim'e cevap olarak, "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması.

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