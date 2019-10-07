Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesi gerçekleşti! İşte konuşulanlar

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Gençlerbirliği maçının ardından gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamaları sonrası başkan Mustafa Cengiz'in söylediği "Herkesin kendi vazifesini yapmasını bekliyorum" demeci tecrübeli teknik adama gönderme olarak yorumlandı. Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. İşte konuşulanlar...



Giriş Tarihi: 07.10.2019 18:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





