04 Ekim 2019, Cuma
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Bunların kaç ciğeri var?
Giriş Tarihi: 04.10.2019
Fransızlar, G.Saray taraftarına methiyeler dizdi. 20 Minutes gazetesi, “Stat ambiyansı tüyleri diken diken ediyordu. Statta 52 bin kişi varsa bu insanların kaç ciğeri vardı” ifadesini kullandı.
PSG maçı geride kalsa da Fransızlar G.Saray'ı konuşmaya devam ediyor… 20 Minutes gazetesi PSG'nin yaşadığı cehennemi, "Tüyleri diken diken eden cehennemvari bir gürültü: Size İstanbul'daki çılgın ve öfkeli seyirciyi anlatıyoruz; Bu statta 52 bin kişi varsa peki bu insanların kaç ciğerleri var?" diye sorguladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar için "PSG topu ayağına her aldığında rakip oyuncuları yuhalamayı bir şeref meselesi olarak gören küçük çocuğu görmeniz gerekiyordu. Gerçekten bir profesyonel işi... O anlarda G.Saray taraftarlarının doğuştan bir akciğere daha sahip olduğunu söylemekten kendimizi alamadık" ifadeleriyle övgüler dizildi.
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