04 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Bunların kaç ciğeri var?

Bunların kaç ciğeri var?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.10.2019

, G.Saray taraftarına methiyeler dizdi. gazetesi, “Stat ambiyansı tüyleri diken diken ediyordu. Statta 52 bin kişi varsa bu insanların kaç ciğeri vardı” ifadesini kullandı.

maçı geride kalsa da G.Saray'ı konuşmaya devam ediyor… gazetesi PSG'nin yaşadığı cehennemi, "Tüyleri diken diken eden cehennemvari bir gürültü: Size 'daki çılgın ve öfkeli seyirciyi anlatıyoruz; Bu statta 52 bin kişi varsa peki bu insanların kaç ciğerleri var?" diye sorguladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar için "PSG topu ayağına her aldığında rakip oyuncuları yuhalamayı bir şeref meselesi olarak gören küçük çocuğu görmeniz gerekiyordu. Gerçekten bir profesyonel işi... O anlarda G.Saray taraftarlarının doğuştan bir akciğere daha sahip olduğunu söylemekten kendimizi alamadık" ifadeleriyle övgüler dizildi.
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