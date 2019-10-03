Asla pas vermiyor!

Cimbom’un büyük umutlarla renklerine bağladığı Hollandalı futbolcu, ‘takımdaşlık’ duygusundan uzak oynuyor. Pas yerine önce golü düşünmesi yüzünden sarı-kırmızılılar kritik kayıplar yaşıyor.

Galatasaray'ın bedelsiz olarak transfer ettiği Ryan Babel, hücumda en çok güvenilen ayaklardan biriydi. Ancak kısa sürede bencil bir futbol sergilemesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Takımla uyumsuzluğu gözlenen 32 yaşındaki oyuncu, boşta daha müsait durumdaki arkadaşlarına pas vermiyor. Önce kendi gol atmayı düşünüyor. Durum böyle olunca da Aslan belki de galibiyet alabileceği Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig karşılaşmalarında puanları arka arkaya yitirip duruyor.

İLK DEFA KENARA ÇEKİLDİ

Ryan Babel son olarak önceki gün oynanan PSG maçında bomboş durumdaki Younes Belhanda'ya pası vermemiş, önü kapalıyken kendi şut denemişti. 64'te de Fatih Terim onu kenara almıştı. Oysa tecrübeli futbolcuya çok güvenen İmparator, onu tüm karşılaşmalarda 90 dakika oynatmıştı. Süper Kupa, 6 Süper Lig maçı ve 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesine ilk 11'de başlayan Hollandalı, önceki gün ilk defa kenara çekildi. Fatih Terim onun yerine Rumen golcü Andone'yi sahaya sürdü.

INSTAGRAMI DONDURDU

Ryan Babel'e tepkiler stattaki çatlak seslerle sınırlı kalmadı. Galatasaray taraftarı, Hollandalı futbolcunun sosyal medya hesaplarının yorum bölümünü "Pas at artık Babel. Dünya yıldızı Falcao müsait durumdaysa takım arkadaşına oynuyor, sen sadece kaleye vurup duruyorsun" ifadeleriyle doldurdu. 32 yaşındaki futbolcu da sık kullandığı İnstagram hesabını dondurdu.

France Football: Takım arkadaşlarını unuttu

Aslan'ın sahasında PSG'ye 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Ryan Babel'in performansı Fransız basını tarafından da eleştirildi. France Football, "Ryan Babel büyük bir koz ancak takım arkadaşlarını unuttu" yazarak tecrübeli ismin bencil bir futbol sergilediğini belirtti.

ONLAR 12 KİŞİYDİ

PSG'nin sağ beki Thomas Meunier, Türk Telekom Stadı'nın atmosferine hayran kaldı. Tecrübeli futbolcu "İşimizin kolay olmadığını biliyorduk. Galatasaray'ın 12. adamı takımlarına müthiş destek sağladı. Her pozisyonda oyuncularına psikolojik destek veriyorlar" değerlendirmesini yaptı.

PSG İLK KEZ GEÇİLDİ

Fransız ekibi bu sezon ilk kez koşu mesafesinde bir takıma geçildi. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezondan beri bu kategoride geride kalan Galatasaray, bu hafta fazlasıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılı oyuncular, maç boyunca 105.4 kilometre kaydederken, PSG'li futbolcular ise 104.9 kilometrede kaldı.

İşte Babel'in taraftarı kızdıran hareketleri

1 - Brugge maçında Babel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kafasını kaldırmadan sert bir şut atıp topu Mignolet'ye nişanladı.

2 - Aslan, Malatya'da 1-0 öndeyken Babel, Lemina'nın savunmadan seken şutunda bomboş Andone'ye vermedi. Önü kapalı şut attı.

3 - Fenerbahçe derbisinde sağ kanatta takım arkadaşı bomboş durumdayken kafasını kaldırmadığı için doğru pası atamadı.

4 - Son olarak Brugge maçında önünde 3 kişi olmasına rağmen demarke gelen Younes Belhanda'ya topu çıkarmadı. Tepki çekti.