02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. İşte UEFA kulüpler sıralamasındaki ilk 30 takım ve temsilcilerimizin durumu...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 19:04
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UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...
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UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

30 - BASEL: 41.500

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UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

29 - VALENCIA: 43.000

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UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

28 - SCHALKE 04: 46.000

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UEFA listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark...

27 - BAYERN LEVERKUSEN: 47.000

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