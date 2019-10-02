02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Onyekuru bombası! Geri dönüyor...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen ve yaz transfer döneminde Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru için flaş bir iddia gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 02.10.2019 22:35
  • 1
  • 16
Galatasaray'da Onyekuru bombası! Geri dönüyor...

Galatasaray'da çok iyi bir sezonu geride bıraktıktan sonra Monaco'ya transfer olan Onyekuru takımında mutlu değil.

  • 2
  • 16
Galatasaray'da Onyekuru bombası! Geri dönüyor...

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu Galatasaray taraftarının gözdesi olmuştu.

  • 3
  • 16
Galatasaray'da Onyekuru bombası! Geri dönüyor...

Hızı ve süratli yapısına golcü kimliğini de ekleyen başarılı sol kanat oyuncusu Galatasaray forması ile 14 gol ve 5 asistlik performansı ile sivrildi.

  • 4
  • 16
Galatasaray'da Onyekuru bombası! Geri dönüyor...

Sarı-kırmızılı takımdaki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Monaco'nun yolunu tutan Nijeryalı futbolcu aradığını bulamadı.

  • 5
  • 16
Galatasaray'da Onyekuru bombası! Geri dönüyor...

Galatasaray, yaz transfer döneminde Onyekuru ile yollarını ayırdıktan sonra Babel ve Emre Mor'u kadrosuna katmıştı ancak şu ana kadar iki futbolcudan istediği verimi alamadı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör