03 Ekim 2019, Perşembe
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Seri formayı garantiledi
Giriş Tarihi: 03.10.2019
Galatasaray'ın sezon başı renklerine bağladığı Jean Michael Seri, PSG mücadelesindeki oyunuyla göz doldurdu. Fenerbahçe derbisinde tribünde olan Fildişili yıldız PSG maçındaki oyunuyla İmparator’un gözüne girdi.
Galatasaray'ın sezon başı renklerine bağladığı Jean Michael Seri, PSG mücadelesindeki oyunuyla göz doldurdu. Fildişili orta saha oyuncusu yüzde 92 isabetli pas ortalamasıyla boy gösterdiği karşılaşmada 3 top çaldı. Girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Hem savunmada hem de hücumda takımı yönlendirmede etkisini gösteren 28 yaşındaki oyuncu geçen hafta Fenerbahçe derbisinde tribündeydi. Tecrübeli isim Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte 11'deki yerini alacak. Terim ona Başkent'te özel görev verecek. Ankara'da toplar önce onunla buluşacak.
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