02 Ekim 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
KEYFİ KAÇTI
Müzesinde UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı bulunduran Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda son dönemde oldukça kötü bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar son 27 Avrupa Kupası karşılaşmasında sadece 2 kez kazanabilmişti. Bu dönemde 16 mağlubiyet, 9 beraberlik almıştı. Dün PSG'ye kaybetti. Şimdi önünde iki tane üst üste Real Madrid maçı var.
Aslan'ın 100'ü gülmedi
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Aslan, Lokomotiv’i yendikten sonra 9 maçtır kazanamıyor. Avrupa’da 99 galibiyette kalan Cimbom’un son 28 maçta sadece 2 galibiyeti var.
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, sahasında ağırladığı PSG'yi yenerek galibiyet hasretini dindirmek istiyordu. Avrupa Kupaları'nda Lokomotiv Moskova'yı devirdikten sonra 8 maçtır kazanamayan Cimbom kötü gidişata "Dur" diyemedi. Bu dönemde 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Aslan'ın yenilgi sayısı 6'ya çıktı. Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda çıktığı 280 maçtan 99 galibiyet çıkarmıştı. Dün de yine 100'e ulaşamadı.
KEYFİ KAÇTI
Müzesinde UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı bulunduran Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda son dönemde oldukça kötü bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar son 27 Avrupa Kupası karşılaşmasında sadece 2 kez kazanabilmişti. Bu dönemde 16 mağlubiyet, 9 beraberlik almıştı. Dün PSG'ye kaybetti. Şimdi önünde iki tane üst üste Real Madrid maçı var.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"