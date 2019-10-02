02 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Aslan'ın 100'ü gülmedi

Aslan'ın 100'ü gülmedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.10.2019

, Lokomotiv’i yendikten sonra 9 maçtır kazanamıyor. Avrupa’da 99 galibiyette kalan ’un son 28 maçta sadece 2 galibiyeti var.

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden , sahasında ağırladığı 'yi yenerek galibiyet hasretini dindirmek istiyordu. 'nda 'yı devirdikten sonra 8 maçtır kazanamayan kötü gidişata "Dur" diyemedi. Bu dönemde 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan 'ın yenilgi sayısı 6'ya çıktı. Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda çıktığı 280 maçtan 99 galibiyet çıkarmıştı. Dün de yine 100'e ulaşamadı.

KEYFİ KAÇTI

Müzesinde Kupası ve 'yı bulunduran Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda son dönemde oldukça kötü bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar son 27 karşılaşmasında sadece 2 kez kazanabilmişti. Bu dönemde 16 mağlubiyet, 9 beraberlik almıştı. Dün PSG'ye kaybetti. Şimdi önünde iki tane üst üste maçı var.
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