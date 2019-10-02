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Galatasaray'da Ryan Babel'den şaşırtan hamle! PSG maçından sonra...
Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 Giriş Tarihi: 02.10.2019
Bir dönem ülkemizde Kasımpaşa ve Beşiktaş formalarını da giyen ve sezon başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayan Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan Paris Saint-Germain maçının ardından Instagram hesabını kapattı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşmasında Paris Saint Germain'e evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere farklı bir reaksiyon göstererek Instagram hesabını kapattı.
Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu.
Fatih Terim ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.
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