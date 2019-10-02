02 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel'den şaşırtan hamle! PSG maçından sonra...

Babel'den şaşırtan hamle! PSG maçından sonra...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 Giriş Tarihi: 02.10.2019

Bir dönem ülkemizde ve formalarını da giyen ve sezon başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayan , Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan Paris Saint-Germain maçının ardından Instagram hesabını kapattı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşmasında 'e evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere farklı bir reaksiyon göstererek Instagram hesabını kapattı.

Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu.

ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.

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