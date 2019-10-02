Galatasaray'da Ryan Babel'den şaşırtan hamle! PSG maçından sonra...

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 0-0 berabere biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, dev derbiye temsilcisini gönderen Premier Lig kulübünün Fenerbahçeli Vedat Muriç ile Galatasaraylı Christian Luyindama ile ilgili verdiği transfer kararını duyurdu. İşte detaylar...