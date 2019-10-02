02 Ekim 2019, Çarşamba
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Belhanda yine ‘isyan’ ettirdi
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Galatasaray’ın Faslı 10 numarası, PSG karşısında beklenen performansını sergilemekten çok uzaktı.
Sarı kırmızılıların 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Younes Belhanda, dün geceki maçta taraftarlarını yine mutlu edemedi. Terim'in ilk 11'de oyuna sürdüğü Faslı futbolcu 62 dakika oyunda kaldı. Sakatlığı nedeniyle yüzünde maske ile oynayan Belhanda, yaptığı top kayıpları ile tribünleri adeta çıldırttı. Teknik direktör Terim'in sürekli olan yedek kulübesinden uyardığı Belhanda, ikinci yarıda da bekleneni veremeyince 62'de yerini Feghouli'ye bıraktı. Belhanda, PSG karşısında ne hücum organizasyonlarına katkı yapabildi, ne de rakibin ataklarına engel olabildi.
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