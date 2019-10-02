02 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Belhanda yine ‘isyan’ ettirdi

Belhanda yine ‘isyan’ ettirdi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.10.2019

’ın 10 numarası, karşısında beklenen performansını sergilemekten çok uzaktı.

Sarı kırmızılıların 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Younes , dün geceki maçta taraftarlarını yine mutlu edemedi. 'in ilk 11'de oyuna sürdüğü futbolcu 62 dakika oyunda kaldı. Sakatlığı nedeniyle yüzünde maske ile oynayan Belhanda, yaptığı top kayıpları ile tribünleri adeta çıldırttı. Teknik direktör Terim'in sürekli olan yedek kulübesinden uyardığı Belhanda, ikinci yarıda da bekleneni veremeyince 62'de yerini Feghouli'ye bıraktı. Belhanda, karşısında ne hücum organizasyonlarına katkı yapabildi, ne de rakibin ataklarına engel olabildi.
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