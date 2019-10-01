02 Ekim 2019, Çarşamba
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Nzonzi şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam zorlu bir maç oynadık. Rakibimiz ön tarafta bireysel olarak baskı yapmaya çalıştı. Bireysel bir hatanın sonucunda gol yedik. Biz de fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. Şu ana kadar sadece iki maç yaptık. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Dış sahada beraberlik aldık, bugün kendi evimizde ne yazık ki kaybettik ancak büyük bir takıma karşı oynadık. Dolayısıyla şansımız hala devam ediyor, biz hala gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz.
Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. Saha içerisinde bize enerji verdiler, onlara bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum."
Nzonzi: Daha hiçbir şey bitmiş değil
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetin ardından Steven Nzonzi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'le karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrılırken Galatasaray'lı Steven Nzonzi maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Nzonzi şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam zorlu bir maç oynadık. Rakibimiz ön tarafta bireysel olarak baskı yapmaya çalıştı. Bireysel bir hatanın sonucunda gol yedik. Biz de fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. Şu ana kadar sadece iki maç yaptık. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Dış sahada beraberlik aldık, bugün kendi evimizde ne yazık ki kaybettik ancak büyük bir takıma karşı oynadık. Dolayısıyla şansımız hala devam ediyor, biz hala gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz.
Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. Saha içerisinde bize enerji verdiler, onlara bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum."
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