02 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Nzonzi: Daha hiçbir şey bitmiş değil

“Daha hiçbir şey bitmiş değil”
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.10.2019

'ın A grubu ikinci hafta mücadelesinde Saint-Germain karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

, ikinci hafta maçında sahasında Fransız temsilcisi Saint-Germain'le karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrılırken Galatasaray'lı maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Nzonzi şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam zorlu bir maç oynadık. Rakibimiz ön tarafta bireysel olarak baskı yapmaya çalıştı. Bireysel bir hatanın sonucunda gol yedik. Biz de fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. Şu ana kadar sadece iki maç yaptık. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Dış sahada beraberlik aldık, bugün kendi evimizde ne yazık ki kaybettik ancak büyük bir takıma karşı oynadık. Dolayısıyla şansımız hala devam ediyor, biz hala gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz.

Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. Saha içerisinde bize enerji verdiler, onlara bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum."
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