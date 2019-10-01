Fatih Terim'den maç öncesi açıklama: "Gülesim geliyor..."
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Türk Telekom Stadyumu'nda PSG'yi konuk edecek. Kritik karşışlaşma öncesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın dev kulübü PSG'yi konuk edeceği maçtan önce sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, ''Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde inşallah daha iyi oynayarak, daha çok mücadele ederek sonuç arayacağız. 1-2 oyuncumuz değişik, oyunda küçük bir değişiklik yaptık, bir taktik gelişme. PSG eksik dendiği zaman gülesim geliyor benim. Böyle takımlarda eksik olmaz, fazla olur. Bunları ancak bizim gibi ceza yiyenler, transfer yapamayanlar söylerse olur.
Şampiyonlar Ligi'nde değişik, enteresan, ilginç sonuçlara rastlıyoruz. Her şey, her an olabilir diye düşünmek lazım.'' ifadelerini kullandı.
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