29 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası gecenin fotoğrafı! Mustafa Cengiz ve Ali Koç...

Derbi sonrası anlamlı fotoğraf!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.09.2019

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sonrası, Galatasaray Başkanı ile fotoğraf çektirmek isteyen sarı-kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını Fenerbahçe Başkanı çekti.

Gençlik ve . Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Lig'de bugün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında iki takımın başkanlarıyla anlamlı bir fotoğrafta bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı ile birlikte izleyen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın sonunda iki başkanla derbiyi değerlendirdi. Bu esnada Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirmek isteyen sarı-kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç çekti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu güzel fotoğraf karesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "110 yıllık bir gelenek özelinde bu akşam oynanan karşılaşmanın 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun şekilde geçmesine vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İki başkanımızı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin istatistikleri İŞTE GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİN İSTATİSTİKLERİ

Derbi mücadelesinde, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcuların centilmence bir oyun sergilediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Futbolumuzun gelişimine, büyümesine önemli katkılar sunan her iki güzide camiamıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki karşılaşmalarında iki takımımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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