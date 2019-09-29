İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin istatistikleri

Galatasaray, Süper Lig 6. hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakikasında gol sesi çıkmayan dev maç orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki ekip de net gol pozisyonları yakalayamadı. İşte Türk Telekom Staadyumu'nda oynanan dev derbinin tüm detayları ve istatistikleri...