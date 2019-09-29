29 Eylül 2019, Pazar

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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin istatistikleri

Galatasaray, Süper Lig 6. hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. 90 dakikasında gol sesi çıkmayan dev maç orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki ekip de net gol pozisyonları yakalayamadı. İşte Türk Telekom Staadyumu'nda oynanan dev derbinin tüm detayları ve istatistikleri...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 00:19
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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin istatistikleri

Süper Lig'in 6.haftasında ligin iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin istatistikleri

TT Arena Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan mücadelede Cüneyt Çakır son düdüğü çaldı.

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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin istatistikleri

Karşılıklı ataklar şeklinde geçen derbiden gol sesi çıkmadı.

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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin istatistikleri

İŞTE DEV MÜCADELENİN İSTATİSTİKLERİ
Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede top %50,6 oranında orta sahada gerçekleşti. %29,1 oranında Galatasaray yarı sahasında geçen mücadelede %20,3 oranında ise Fenerbahçe yarı sahasında oynandı.

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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin istatistikleri

Ev sahibi ekip Galatasaray ataklarını büyük oranda sol taraftan kaydetti. %58,0 oranında sol kanattan ataklarını yapan Sarı-Kırmızılılar, %22,8 orta alandan, %19,2 ise sağ kanattan ataklarını şekillendirdi.

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