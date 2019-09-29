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Belhanda statta kaldı ve takımdan ayrı araçla ayrıldı
Galatasaray, sessiz sedasız Florya’ya geldi
Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 Giriş Tarihi: 29.09.2019
Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, tesislere ulaştı. Sarı-kırmızılı takımı tesislere girerken sadece iki taraftarın karşılaması dikkat çekti. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, takımlarının çok iyi oynamadığını belirttiler.
Belhanda statta kaldı ve takımdan ayrı araçla ayrıldı
Öte yandan takım Florya'ya ulaştığında Belhanda, hala stattaydı. Faslı oyuncu, takımdan ayrı tek başına ve gecikmeli olarak stattan ayrıldı.
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