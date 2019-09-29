29 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray, sessiz sedasız Florya’ya geldi

Galatasaray, sessiz sedasız Florya’ya geldi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 Giriş Tarihi: 29.09.2019

Derbide ile 0-0 berabere kalan , tesislere ulaştı. Sarı-kırmızılı takımı tesislere girerken sadece iki taraftarın karşılaması dikkat çekti. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, takımlarının çok iyi oynamadığını belirttiler.

Belhanda statta kaldı ve takımdan ayrı araçla ayrıldı

Öte yandan takım 'ya ulaştığında , hala stattaydı. Faslı oyuncu, takımdan ayrı tek başına ve gecikmeli olarak stattan ayrıldı.

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