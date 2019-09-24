24 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da derbi mesaisi başladı

Galatasaray'da derbi mesaisi başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.09.2019

, 'in 6. haftasında evinde ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'nde, Teknik Direktör yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra son lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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