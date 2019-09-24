Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi!

A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını yorumladı. Uluç, sarı-kırmızılıların yaşadığı puan kaybının sorumlusu olarak teknik direktör Fatih Terim'i gösterirken, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi tecrübeli teknik adamı uyardı.