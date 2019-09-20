20 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Malatyaspor maçı hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.09.2019

Futbol Takımı, 'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı BtcTurk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın sahadaki bölümünde ise çarşamba günü A Grubu'nda 'nın takımıyla deplasmandaki maçta 90 dakika süre alan futbolculara yenilenme programı uygulandı. Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmasının ardından koşu yaptı.

İdmanın ana bölümünde ise hedefli dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Çalışma öncesi yardımcı antrenör Levent Şahin ve Norveçli futbolcu Martin Linnes'in doğum günü kutlandı.

, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, akşamüstü özel uçakla 'ya gidecek.

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