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Aslan iyi başladı
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Devler Ligi’nde 5 maç sonra deplasmanda yenilmeyen G.Saray, 10. kez gruplara puan alarak başladı. 26 maç sonra gol yemedi
Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk puanını alan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 5 maç sonra deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. Devler Ligi'nde 16. kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 10. defa grup mücadelesine puan alarak başlarken, deplasmanda kalesini uzun süre sonra gole kapatmayı da başardı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Brugge mücadelesiyle bu kötü seriyi de sonlandırdı.
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