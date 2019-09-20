20 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Aslan iyi başladı

Aslan iyi başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.09.2019

’nde 5 maç sonra deplasmanda yenilmeyen G.Saray, 10. kez gruplara puan alarak başladı. 26 maç sonra gol yemedi

ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak 'nde bu sezon ilk puanını alan , Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 5 maç sonra deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. 'nde 16. kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 10. defa grup mücadelesine puan alarak başlarken, deplasmanda kalesini uzun süre sonra gole kapatmayı da başardı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Brugge mücadelesiyle bu kötü seriyi de sonlandırdı.
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