19 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Eski Galatasaraylı Melo'dan taraftara mesaj

Eski Galatasaraylı Melo'dan taraftara mesaj
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 Giriş Tarihi: 19.09.2019

Bir dönem forması giyen Brezilyalı , instagram hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı. Melo, mesajında "'ta beraberiz" dedi.

formasıyla gösterdiği mücadeleci yapısıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.
Aktif futbol kariyerini Brezilya'nın Palmeiras kulübünde sürdüren Melo, instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Galatasaray ailem; sizleri çok ama çok özledim, biraz sabredin 'ta beraberiz. Umarım beni özlediniz çünkü ben sizleri çok özledim, sizleri kucaklamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 14 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile karşılacak. Felipe Melo'nun bu maçta tribünde olması bekleniyor.

Ayrıca Melo, yaptığı paylaşımda Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve tercüman 'i de etiketledi..

İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı;

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan dev rakiplerine fark! G.Saray'dan dev rakiplerine fark!
Galatasaray'dan temsilcilerimize destek Galatasaray'dan temsilcilerimize destek
Galatasaray ara vermedi Galatasaray ara vermedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör