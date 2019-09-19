Eski Galatasaraylı Melo'dan taraftara mesaj

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı Felipe Melo, instagram hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı. Melo, mesajında "14 Aralık'ta beraberiz" dedi.

Galatasaray formasıyla gösterdiği mücadeleci yapısıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

Aktif futbol kariyerini Brezilya'nın Palmeiras kulübünde sürdüren Melo, instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Galatasaray ailem; sizleri çok ama çok özledim, biraz sabredin 14 Aralık'ta beraberiz. Umarım beni özlediniz çünkü ben sizleri çok özledim, sizleri kucaklamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 14 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile karşılacak. Felipe Melo'nun bu maçta tribünde olması bekleniyor.

Ayrıca Melo, yaptığı paylaşımda Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve tercüman Mert Çetin'i de etiketledi..

İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı;