17 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Belçika'ya gitti

Galatasaray Belçika'ya gitti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maç için 'ya gitti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Belçika'ya eşiyle giden teknik direktör 'e ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunup hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, 'nın Oostende şehrine hareket etti.

'de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada çenesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen Younes Belhanda, Belçika'ya götürülmezken, kafilede şu isimler yer aldı:

, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, , , , , , , Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Teknik direktör , yarınki karşılaşma öncesi bugün TSİ 19.00'da maçın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, müsabaka için son antrenmanını da TSİ 19.30'da yapacak.



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