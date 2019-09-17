17 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Fatih Terim yönetiminde 72. Avrupa maçına çıkacak

Terim yönetiminde 72. Avrupa maçı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın 'nın ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör yönetiminde Avrupa kupalarında 72. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımı 'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, yönetiminde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 15'inde berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Şampiyonlar Ligi47149245378

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

8

8

0

0

23

5

UEFA Kupası135621813

Kupa Galipleri Kupası

4

3

0

1

9

6

TOPLAM

72

30

15

27

103

102

- Şampiyonlar Ligi'de 47 maç

Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde 47 karşılaşma oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki 47 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 9 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 8 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

P

1997-98

6

1

1

4

4

11

4

1998-99

6

2

2

2

8

8

8

1999-00

6

2

1

3

10

13

7

2002-03

6

1

1

4

5

10

4

2003-04

6

2

1

3

6

8

7

2012-13

10

5

2

3

14

14

17

2013-14

1

0

0

1

1

6

0

2018-196114584

- UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde 'ı eleyerek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında , , , Paris Saint-Germain, Milan ve gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Geçen sezon tek galibiyet

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Terim yönetiminde kötü sonuçlar almaktan kurtulamadı.

Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 6 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Rakipleriyle bir kez de berabere kalan sarı-kırmızılılar, 4 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, yine geçen sezon Avrupa Ligi'ndeki iki karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi aldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın Avrupa'da deplasman kabusu G.Saray'ın Avrupa'da deplasman "kabusu"
G.Saray'ın Brugge kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok G.Saray'ın Brugge kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok
32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada? 32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör