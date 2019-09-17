17 Eylül 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru THY

G.Saray'ın Avrupa'daki forma sponsoru THY
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.09.2019

2019-20 sezonunda , ve ile Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan , bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda logosunu formasında taşıyacak.

, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara () logolu formalarıyla çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'te Jan Breydel Stadyumu'nda temsilcisi ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.

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