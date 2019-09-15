15 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'ten Galatasaray itirafı!

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'ten Galatasaray itirafı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.09.2019

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi 'ün teknik direktörü Philippe Clement, Sarı-kırmızılılar ile çarşamba günü oynayacakları maç öncesi bir takım itiraflarda bulundu.

Belçika Jüpiler Ligi 7. haftasında , deplasmanda Cercle Brugge'a konuk oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Brugge, Cercle'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, "İlk yarıda çok az pozisyon üretebildik ve gereksiz kontraatak fırsatları verdik. Çok güzel bir organizasyonla golü attıktan sonra rahat bir oyun ortaya koyabildik. Bence şu an dengeli bir oyuna ihtiyaç duyuyoruz. Ancak, 2-0'dan sonra istediğimiz oyunu oynayabildik ve maçı kontrol edebildik." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI DAHA BAŞKA OLACAK

Çarşamba günü Galatasaray ile yapacakları Şampiyonlar Ligi maçı ile alakalı görüşlerinin sorulması üzerine Clement, "Bugün oynadığımız maç ile Galatasaray maçını kıyaslayamaz ya da örnek olarak alamazsınız. Bugün önemli puanlar aldık ama Galatasaray maçı daha başka olacak." diye konuştu.

GALATASARAY BİZDEN DAHA KALİTELİ

Çarşamba günü karşılarında çok kaliteli bir takım olacağını dile getiren Belçikalı teknik adam, "Çarşamba günü daha iyi olmak zorundayız. Çünkü Galatasaray bizden daha kaliteli bir takım. Büyük tecrübeleri ve çok deneyimli ayakları var. Falcao'yu kadrolarına katarak ileri doğru büyük bir adım attılar. Mental ve fizik olarak iyi durumda olmalı ve çok koşmalıyız. Taraftarımızın desteğine de çok ihtiyacımız olacak." dedi.

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