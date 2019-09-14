14 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları başladı

Cimbom gözünü Club Brugge maçına çevirdi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 Giriş Tarihi: 14.09.2019

, Şampiyonlar Ligi'nde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki antrenmanı dün akşam oynanan mücadelesinde tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.





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