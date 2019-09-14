14 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

'Falcao gelirse kurban keseceğim' diyen esnaf, sözünü yerine getirdi

Falcao için kurban kesme sözünü tuttu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 Giriş Tarihi: 14.09.2019

'nın Kozan ilçesinde spor tesisi işletmeciliği yapan , 'nun 'a gelmesi halinde kurban kesme sözünü yerine getirdi. Kolombiyalı futbolcunun golünün ardından Yorgun, davul-zurna ve gösterileri eşliğinde adağını kestirdi.

'ın Monaco'dan ettiği forvet oyuncusu için yaklaşık 1,5 ay öncesinden gelmesi halinde koyun keseceği sözünü veren spor tesisi işletmecisi , dün oynanan ve Galatasaray'ın Falcao'nun 38'inci dakikada attığı golle 'yı 1-0 mağlup ettiği maçın devre arasında kurban keserek adağını yerine getirdi. Adaklık kurban tekbirlerle kesilirken, davul zurna eşliğinde ve meşale gösterisi de yapılan adaklık kesimine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yorgun, "Yaklaşık 1.5 ay önce Radamel Falcao ülkemize transfer olursa adak kesme sözü vermiştim. Bu sebeple Galatasaray-Kasımpaşa maçının, devre arasında adağımızı yerine getirdik. Kesilen adağı 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak olan Club Brugge-Galatasaray maçından önce kavurma yapıp, gelen dost ve müşterilerimize ekmek arası ayranla ikram edeceğim" dedi.

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