Galatasaray'a durmak yasak!

Ligde haftayı Kasımpaşa galibiyeti ile kapatan Galatasaray'a durmak yok. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde haftayı Kasımpaşa galibiyeti ile kapatan Galatasaray'a durmak yok. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tesislerinde çalışan Cimbom'da Kasımpaşa'ya karşı oynayan isimler yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

TEK RAKİBİ LİVERPOOL!

Taraftarı önünde yenilmezlik serisini 38 maça çıkaran Galatasaray, Avrupa'nın devlerini solladı. Türkiye ile 5 büyük ligde bu istatistikte ilk sırayı 43 maçlık seriyle Liverpool alırken, sarıkırmızılılar ikincilikte bulunuyor.

NZONZI'DEN REKOR PAS

Aslan'ın yeni transferlerinden Nzonzi, Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyunun her iki yönünü de kullanan 30 yaşındaki futbolcu, karşılaşmayı yüzde 96.5 isabetli pas ortalamasıyla tamamladı.

CİMBOM'A SIRP YILDIZ

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, flaş bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Dragana Stankovic ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki 1.95'lik pivot, geçtiğimiz sezon Polonya ekibi Artego Bydgoszcz ile Eurocup'ta 11.6 sayı, 5 ribaund, 1.5 top çalma, 1.3 blok ortalamaları ile oynadı.

PSG'DEN MESAJ VAR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG'den mesaj var.. Fransız ekibinin stoperi Diallo, "Bizi zorlayabilecek 2 takım var: Madrid ve Galatasaray. İstanbul'da harika bir atmosfer olacak. Televizyonda görüyordum ama gerçek hayatta G.Saray stadının atmosferini çok merak ediyorum" dedi.