Galatasaray'da Mario Lemina oyuna devam edemedi
Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Mario Lemina 30. dakikada sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Milli arada yeni transferiyle gövde gösterisi yapan Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde takıma dahil edilen Mario Lemina şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, mücadelenin 25. dakikasında kenara 'Beni çıkarın' işareti yaptı. Lemina, 30. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
LEMINA'DAN PAYLAŞIM: ENDİŞELENMEYİN, SAKATLIK YOK
Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Endişelenmeyin sakatlık yok" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım:
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