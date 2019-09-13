13 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Mario Lemina oyuna devam edemedi

G.Saray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 Giriş Tarihi: 13.09.2019

'de 4. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılarda yeni 30. dakikada sakatlanarak yerini 'a bıraktı.

Milli arada yeni transferiyle gövde gösterisi yapan , 'in 4. haftasının açılış maçında sahasında 'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılılarda yaz döneminde takıma dahil edilen şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, mücadelenin 25. dakikasında kenara 'Beni çıkarın' işareti yaptı. Lemina, 30. dakikada yerini 'a bıraktı.

"Lemina'nın sakatlandığı pozisyonda Aytaç Kara sarı kart görmeliydi"

LEMINA'DAN PAYLAŞIM: ENDİŞELENMEYİN, SAKATLIK YOK

Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Endişelenmeyin sakatlık yok" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım:

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