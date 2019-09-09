09 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni hedefi James Rodriguez

Cimbom'un yeni hedefi James Rodriguez
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.09.2019

futbolunun efsane isimlerinden 'nın, 'de forma şansı bulamayan vatandaşı 'e "Sen de gibi 'a gitmelisin. Falcao bu konuda yardımcı olmalı" demesi, Cimbom'da da karşılık buldu.

futbolunun efsane isimlerinden 'nın, 'de forma şansı bulamayan vatandaşı 'e "Sen de gibi 'a gitmelisin. Falcao bu konuda yardımcı olmalı" demesi, Cimbom'da da karşılık buldu. 28 yaşındaki 10 numara şimdiden sarı-kırmızılı yönetimin ajandasına girdi. Ara transferde veya sezon sonu için bomba bir hamlesinin koşulları araştırılmaya başlandı bile. Bir ara ve ile de adı anılan Rodriguez, Real Madrid'de mutlu değil.
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