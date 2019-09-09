09 Eylül 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın yeni hedefi James Rodriguez
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden İvan Cordoba'nın, Real Madrid'de forma şansı bulamayan vatandaşı James Rodriguez'e "Sen de Falcao gibi Galatasaray'a gitmelisin. Falcao bu konuda yardımcı olmalı" demesi, Cimbom'da da karşılık buldu.
Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden İvan Cordoba'nın, Real Madrid'de forma şansı bulamayan vatandaşı James Rodriguez'e "Sen de Falcao gibi Galatasaray'a gitmelisin. Falcao bu konuda yardımcı olmalı" demesi, Cimbom'da da karşılık buldu. 28 yaşındaki 10 numara şimdiden sarı-kırmızılı yönetimin ajandasına girdi. Ara transferde veya sezon sonu için bomba bir transfer hamlesinin koşulları araştırılmaya başlandı bile. Bir ara Napoli ve Chelsea ile de adı anılan Rodriguez, Real Madrid'de mutlu değil.
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