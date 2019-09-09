09 Eylül 2019, Pazartesi
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Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sahada koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda dayanıklılığa yönelik oyunlarla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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