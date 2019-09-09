09 Eylül 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.09.2019

, 'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde devam etti.

'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sahada koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda dayanıklılığa yönelik oyunlarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.








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