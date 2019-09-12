Galatasaraylı taraftarlardan Ali Palabıyık tepkisi: Derbi öncesi bizi doğrayacak

MHK’nin bir sonraki iç saha maçı olan Fenerbahçe mücadelesinden önce Ali Palabıyık’ı ataması sarı-kırmızılı camiayı bir hayli kızdırdı. Sosyal medyada “Fenerbahçe maçı öncesi bizi doğrayacak. Organize ve profesyonel kötülük aynen sürüyor” ifadeleri yer aldı.

Cimbom yarın Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği ve 19.05'te açıkladığı 4 maçlık cezanın isyanı sürerken Kasımpaşa mücadelesine Ali Palabıyık'ın atanması camiada tepkilerin büyümesine neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamanın hemen ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada Palabıyık atanmasına tepki yağdırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bir sonraki iç saha maçı olan Fenerbahçe mücadelesi öncesi bir hayli endişeli.

HATALARI SAYDILAR

Galatasaray taraftarı, Ali Palabıyık'ın geçtiğimiz sezon Kadıköy'de yaptığı hataları art arda sayarak tepkilerini gösterdiler. Hasan Ali Kaldırım'ın Feghouli'nin ayağına basmasına kart çıkmaması, Linnes'in göğsüne vuran Mehmet Topal'ın hareketinin es geçilmesi ve Eljif'in golünden önce Feghouli'ye yapılan faulün atlanmasını hatırlatarak bu atamanın manidar olduğunu söylediler. Sosyal medyada "F.Bahçe derbisi öncesi bizi doğrayacaklar" yorumları yapıldı.

TARAFTAR KIZGIN

Galatasaray taraftarları, Kasımpaşa maçına Ali Palabıyık atanır atanmaz tepkilerini dile getirdi. İşte o tweetler'den bazıları:

Ali Palabıyık isimli şahsın maça verilmesinin ardında, Fenerbahçe maçında saha kapatma amacı var. Lütfen herkes çok dikkatli olsun, bu organize ve profesyonel kötülük çetesinin amacına kimse su taşımasın. Sahaya bir şey atan vs. olursa bilin ki bu kişi provakatördür. @ParcaliPesinde

Kasımpaşa maçına bizi doğramak için atandı. Hazır olun. @House_0f_Lions

Galatasaray- Kasımpaşa maçına her defasında bizi doğrayan Ali Palabıyık atanmış @sinoreyiz

Ali Palabıyık, Galatasaray'a karşı hakem hatası yapmadı. Resmen operasyon yaptı. Hakkımızı göz göre göre çaldı. @Psycho_Basgan

TFF'den düzeltme. Galatasaray bu hafta Kasımpaşa ile değil, Ali Palabıyık ile karşı karşıya gelecek. @EngelsizAslann

Operasyon yapılacaksa tabii ki Ali Palabıyık'tan daha iyisi olamazdı! @GalatasaraySMT