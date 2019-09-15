15 Eylül 2019, Pazar
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Belhanda'dan taraftarlara teşekkür
Giriş Tarihi: 15.09.2019
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, geçirdiği ameliyatın ardından kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti.
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta çenesinden sakatlanan ve ameliyat olan Belhanda, kendisine destek verenlere teşekkür etti. 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Sosyal medyadan, hatta kulübü arayarak geçmiş olsun mesajlarını ileten herkese çok ama çok teşekkür ederim. Desteğinizin benim için anlamının çok büyük olduğunu bilmenizi istedim. Bir an önce formama kavuşacağım inşallah" dedi.
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