15 Eylül 2019, Pazar

GALATASARAY

Belhanda'dan taraftarlara teşekkür

Belhanda'dan taraftarlara teşekkür
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.09.2019

'ın Faslı oyuncusu Younes , geçirdiği ameliyatın ardından kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

'ın ile oynadığı maçta çenesinden sakatlanan ve ameliyat olan , kendisine destek verenlere teşekkür etti. 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Sosyal medyadan, hatta kulübü arayarak geçmiş olsun mesajlarını ileten herkese çok ama çok teşekkür ederim. Desteğinizin benim için anlamının çok büyük olduğunu bilmenizi istedim. Bir an önce formama kavuşacağım inşallah" dedi.


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