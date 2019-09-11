11 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.09.2019

'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü 'yı ağırlayacak , 'nde teknik direktör yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.










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