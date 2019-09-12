Galatasaray'dan sert açıklama: Yel kayadan toz alır!

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"PFDK'nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.

Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray'a tanımadıklarını görmekteyiz.

Kimilerinin şampiyonluklara "şaibeli", "lekeli" diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF'ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF'yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.

Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Galatasaray Spor Kulübü"

GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİR'E YANIT

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir tarafından Abdurrahim Albayrak ile ilgili yayımlanan mesaja cevap verdi.



Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık.



Galatasaray Spor Kulübü ve Yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.



Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır."

BAŞAKŞEHİR'DEN GALATASARAY'A 'RETWEET'Lİ CEVAP

Başakşehir Kulübü, Galatasaray'ın "Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulüp" ifadesini kullanarak tepki gösterdiği açıklamayı retweetledi. İşte o paylaşım:



