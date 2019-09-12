12 Eylül 2019, Perşembe
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Belçika basınından Galatasaray için olay ifadeler! Club Brugge...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak. Kritik karşılaşma için geri sayım başlarken, Belçika basınında Club Brugge- Galatasaray maçı için olay ifadeler kullanıldı.
Giriş Tarihi: 12.09.2019 19:56
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