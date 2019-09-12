12 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Belçika basınından Galatasaray için olay ifadeler! Club Brugge...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak. Kritik karşılaşma için geri sayım başlarken, Belçika basınında Club Brugge- Galatasaray maçı için olay ifadeler kullanıldı.

Giriş Tarihi: 12.09.2019 19:56
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Belçika basınından Galatasaray için olay ifadeler! Club Brugge...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni macerasına 18 Eylül'de Belçika'da oynayacağı Club Brugge maçı ile başlıyor.
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Belçika basınından Galatasaray için olay ifadeler! Club Brugge...
Real Madrid ile PSG sarı-kırmızılıların A Grubu'nda yer alan diğer rakipleri.
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Belçika basınından Galatasaray için olay ifadeler! Club Brugge...

18 Eylül'de Brugge deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Belçika basınında bu maç büyük yankı uyandırdı.

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Belçika basınından Galatasaray için olay ifadeler! Club Brugge...
'UEFA'DAN G.SARAY MAÇI İÇİN İYİ HABER'

Zorlu karşılaşma öncesi UEFA, bazı istatistikler verirken Belçika basını, bu istatistikleri ''UEFA'dan Galatasaray maçı için iyi haber'' başlığı ile duyurdu.
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Belçika basınından Galatasaray için olay ifadeler! Club Brugge...
''HİÇBİR BELÇİKA TAKIMINI YENEMEDİ''
Footnews sitesinde çıkan haberde UEFA'nın istatistiklerine göre Club Brugge'un Galatasaray'a karşı kazanma şansının oldukça yüksek olduğu yorumu yapıldı.
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