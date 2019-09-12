12 Eylül 2019, Perşembe

GALATASARAY

Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'da

Galatasaray transferi duyurdu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.09.2019

, 'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden , kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, 'de daha önce Pınar Karşıyaka ve BB formalarını da giyen ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Lazeric Jones, Galatasaray Doğa Sigorta'nın dış transferde kadrosuna kattığı 3'üncü isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Yiğit Arslan ve Greg Whittington'ı transfer etmişti.
Geçtiğimiz sezon ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Jones, 27 maçta forma giyerken 8.0 sayı, 1.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

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