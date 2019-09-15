Belhanda şoku
Galatasaray'da dün şok bir gelişme daha yaşandı. Galatasaray’ın yıldızı, dün bıçak altına yattı. Faslı’nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kasımpaşa maçında Veysel Sarı'nın diziyle çenesine vurduğu Belhanda, dün ameliyat masasına yattı. Çene sol tarafı ile sağ ön bölgede iki kırık tespit edilen Faslı yıldızın ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Brugge maçı ile ligin 5. haftasındaki Malatyaspor karşılaşmasında oynayamayacağı belirtilen Belhanda, 6. haftadaki F.Bahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılaşacak. Doktorların özel bir maske takması halinde tecrübeli futbolcunun derbide oynayabileceği ifade edildi.
Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren Falcao'nun, maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımına tebrik yağdı. Sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra Puyol, Lamela, Mendy ve Marchisio gibi dünyaca ünlü yıldızlar Kolombiyalı golcüye tebrik mesajı gönderdi.
DERBİDE OLMAYABİLİR
En az iki hafta sahalardan uzak kalacak olan Belhanda'nın 6. haftadaki F.Bahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi. Ameliyatı başarılı olan Faslı yıldızın maskeyle sahaya çıkabileceği de belirtildi.
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