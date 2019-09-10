UEFA'da Babel sürprizi! Aday gösterdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde Galatasaraylı Ryan Babel'e de yer verdi.

Ryan Babel rüzgarı esmeye devam ediyor. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde transfer ettiği Hollandalı futbolcu, hem milli takımda hem de Galatasaray'da göz dolduruyor.

Yıldız futbolcunun gösterdiği üstün performans Avrupa'da da dikkat çekmiş olacak ki, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı bu yaz transfer edilen, takımına büyük katkı sağlaması beklenilen en iyi 4 oyuncu arasında anket oluştururken bu futbolcular arasına Babel'i de ekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından başlatılan ankette Babel'in yanı sıra Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Juventus) ve Kostas Manolas (Napoli) yer aldı.

Anketin sonuçları yarın belli olacak.